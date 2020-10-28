TFF 3. Lig. Muğlaspor:1 Bergama Belediye: 1

Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin altıncı karşılaşmasında evinde Bergama Belediyespor ile karşı karşılaşırken, maç 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar

Maça hızlı başlayan taraf Muğlaspor oldu. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Muhammed'in ceza alanı dışından sert şutu defansa çarparak az farkla dışarı çıktı. Maçın 16'ncı dakikasında sağ kanatta topla buluşan Osman'ın ortasında İbrahim'in ceza alanı içindeki kafa vuruşu üstten dışarı çıktı. 22'nci dakikada Mehmet'in uzun ortasında Süleyman kafayla topu İbrahim'e indirdi. İbrahim'in ceza alanı dışından sert şutu kaleci Ogün'de kaldı. Maçın 45. dakikasında konuk ekip öne geçti. Bu dakikada Bergama Belediyespor Muğlaspor ceza alanı içinde yapılan paslaşmanın ardından Mustafa'nın ara pasında topla buluşan Ali Öztürk skoru 0-1 yaptı.

İlk yarının uzatma dakikası 45+2'de ceza alanı içine Barış'a yapılan harekete hakem penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Polat skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ilk önemli pozisyon 75'inci dakikada Bergama Belediyespor'dan geldi. Ceza alanı dışında topla buluşan Ali Şirin'in sert şutu az farkla dışarı çıktı. 78'inci dakikada Bergama Belediyespor net fırsatı değerlendiremedi. Maç 1-1 sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Aydın Karsavuran, Özgür Fatih Kalaycı

Muğlaspor: Barış Başkan, Mehmet Yeniler, Süleyman Çelik, İbrahim Can Köse, Burak Yılmaz, İbrahim İçuz, Asım Aksungur (Dk 65 Nizamettin Emirhan Kılıç), Polat Ertek, Muhammed Emel (Dk 77 Ömer Faruk Canbirdi), Barış Sungur (Dk 76 Mümin Aysever), Osman Kocaağa (Dk 87 Emre Yıldırım)

Bergama Belediyespor: Ogün Karakaya, Halil Yılmaz, Ali Öztürk, Volkan Özcan, Murat Cömert (Dk 39 Egemen Zengin), Ali Aydın, Oğuzhan Nemli (Dk 46 Emre Pehlivan), Halil İbrahim Mızrap, Fatih Özçelik (Dk 75 Batuhan Dıraga), Ali Şirin Kuş, Mustafa Yılmaz (Dk 46 Halil İbrahim Kaya (Dk 87 Ahmet Mumin Papakerx)

Goller: Dk 45 Ali Öztürk (Bergama Belediyespor), Dk 45+2 Polat Ertek Penaltı (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Halil İbrahim Mızrap (Bergama Belediyespor), Nizamettin Emirhan Kılıç, Mümin Aysever (Muğlaspor)