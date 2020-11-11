TFF 3. Lig Muğlaspor:1 Kırıkkale Büyük Anadoluspor:1

Muğlaspor ligin 8'inci haftasında kendi evinde Kırıkkale Büyük Anadoluspor'u konuk etti. Yeşil beyazlılar 75. dakikada kalesinde gördüğü golle 1-0 yenik duruma düştüğü maçı, 78. dakikada Mümin'in golü ile berabere tamamladı.

Maçtan dakikalar

Maçın ilk önemli atağı Kırıkkale'den geldi. Karşılaşmanın 5. dakikasında kale içinde oluşan karambolün ardından ceza alanı dışında topla buluşan Ayhan'ın sert şutu direkten döndü. 27'nci dakikada Muğlaspor gole çok yaklaştı. Ceza alanı içinde topla buluşan Barış'ın şutu üst direkten dışarı çıktı. Maçın 35'inci dakikasında gole çok yaklaşan taraf Kırıkkale oldu. Sağ kanattan Mehmet'in ortası sonrası Aykut'un kafa vuruşunu kaleci Barış son anda çeldi. 45+1'inci dakikada Muğlaspor'lu Ömer'in sağdan ceza sahası içine yaptığı ortada Muhammed'in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

Maçın ilk golü 75'inci dakikada Kırıkkale'den geldi. Ceza alanı içinde oluşan karambolde topla buluşan Ali topu ağlara göndererek takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Muğlaspor 78'inci dakikada durumu eşitledi. Bu dakikada konuk ekibin oyuncusu Necmican'ın kaleciye verdiği hatalı pası değerlendiren Mümin skoru eşitleyen golü buldu 1-1.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Murat Kasap, Miraç Berk Kölemen, Erdem Tanış

Muğlaspor: Barış Başkan, Mehmet Yeniler, Mümin Aysever, İbrahim Can Köse, İbrahim İçuz, Ömer Faruk Canbirdi (Dk 76 Erol Aydın), Polat Ertek, Emre Yıldırım, Muhammed Emel, Barış Sungur(Dk 63 Asım Aksungur), Nizamettin Emirhan Kılıç (Dk 76 Atakan Akbulut)

Kırıkkale Büyük Anadoluspor: İlker Günay, Emre Avcı, Ayhan Gürbüz (Dk 67 Mehmet Berke Yanmaz), Aykut Çift, Ali Helcavı, Mehmet İncesu, Bilal Özdemir, Hüseyin Erol, Mehmet Bozcan(Dk 30 Bünyamin Başar), Necmican Cebeci, Şeref Ercan (Dk 85 Özkan Yiğiter)

Goller: Dk 75 Ali Helvacı (Kırıkkale Büyük Anadoluspor), Dk 78 Mümin Aysever (Muğlaspor)

Sarı Kartlar: Emre Yıldırım, Nizamettin Emirhan Kılıç, Polat Ertek (Muğlaspor), Şeref Ercan (Kırıkkale Büyük Anadoluspor)

Kırmızı Kart: İbrahim Can Köse (Muğlaspor)