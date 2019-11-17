TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 - Malatya Yeşilyurt Belediyespor:0

Üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası geçen hafta deplasmanda galip gelen ve çıkışa geçen Muğlaspor, kendi sahasında ağırladığı Malatya Yelişyurt Belediyespor'u 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Murat Türkoğlu, Bülent Korkmaz, Halil Altun

Muğlaspor: Yunus Emre Genç, Mustafa Acar, Mehmet Akif Şekeroğlu (Dk.80 Savaş Yorulmaz), Ramazan Özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım (Dk.85 Ahmet Keleş ?), Rıdvan Çelik, Batuhan (Dk.65 Adem), Murat Can Bölükbaşı, Batuhan Süer (Dk.65 Adem Aydın), Muhammed Emel, Sami Can Özkan

Malatya Yeşilyurt Belediyespor: Emrah Tuncel, Sefa Korkmaz,, Halil İbrahim Can, Alpay Aldemir, Ramazan Çavuş (Dk.61 Ahmet Topal), Mustafa Pınar, Ali Kemal Başaran, Deniz Işık (Dk.88 Mehmet Avcı?), Furkan Yiğit (Dk.72 Erdinç Mergen), Erhan Gözetlik, İbrahim Tokay

Sarı kartlar: Mustafa Acar, Mehmet Akif Şekeroğlu, Ramazan özkabak, Güray Fırat, Anıl Yıldırım (Muğlaspor)

Kırmızı kart: Dk.51 Halil İbrahim Can (Malatya Yeşilyurt)

Gol: Dk.52 Murat Can Bölükbaşı (Muğlaspor)

Maçtan dakikalar

Dk.14 Muğlaspor atağında Günay Fırat'ın ortasında rakip ceza alanında oluşan karambolde topa son dokunan isim Murat Can Bölükbaşı müsait pozisyondan yararlanamadı.

Dk.22 Malatya Yeşilyurt atağında İbrahim Halil İbrahim Can, Muğsalpor ceza alanı içine girer girmez yaptığı aşırtma vuruşunda top direğin yanından auta gitti.

Dk.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Furkan Yiğit'in pasında Muğlaspor ceza alanında topla buluşan Alpay Aldemir vurdu, Muğlaspor kalecisi Yunus Emre Genç topu kornere çeldi.

Dk.51 Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Halil İbrahim Can, Muğlaspor'dan Yıldrım'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Dk.52 Muğlaspor atağında Batuhan Süer'in ceza alanına yaptığı ortasına iyi yükselen Murat Can Bölükbaşı'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu 1-0.

Dk.63 Malatya Yeşilyurt Belediyespor atağında Mustafa Pınar Muğlaspor ceza alanı çizgisi üzerinden yaptığı sert vuruşta top direğin üzerinden auta gitti.

Dk.70 Muğlaspor atağında Murat Can Bölükbaşı'nın kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Tuncel son anda kornere çeldi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve Muğlaspor kendi evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.