TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Turgutluspor: 1

Lig 3. Grupta Turgutluspor'u konuk eden Muğlaspor, ilk devresini 1-0 önde kapattığı mücadelede, ikinci yarıda kalesinde gördüğü golle 90 dakika sonunda 1 puana razı oldu.

Maçtan Dakikalar:

18. dakikada Muğlaspor'un kazandığı köşe vuruşunu Sinan ön direğe ortaladı, defansın sektirdiği topla oluşan karambolde Akın Karaaslan Muğlaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı. 24. dakikada Turgutluspor'da Mehmet' İncebacak'ın sol kanattan kullandığı frıkik vuruşunda top direk kaleye yöneldi. Muğlaspor kalecisi Barış Başkan topu kornere çeldi. 33. dakikada Muğlaspor atağında Semih Ergül topu rakip ceza alanına taşıdı. Ara pasında topla buluşan Ramazan Özkabak kaleciyle karşı karşıya pozisyonu değerlendiremedi. 40. dakikada Turgutluspor baskısını arttırdı. Köşe vuruşunda Şeyhmus'un vurduğu kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. İlk yarı 1-0 Muğlaspor üstünlüğü ile sona erdi.

61. dakikada Ramazan Özkabak''ın pasında ceza alanı dışında topla buluşan Murat Can Bölükbaşı ceza alanı dışından kavisli vuruşunu kaleci Cihan Şentürk kornere çeldi. 66. Dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Bu dakikada serbest vuruş sonrası kaleci Barış Başkan kale içine gelen topu yumruklamak için zamanlama hatası yapınca Melih Vardar defansın üzerinden vurduğu şut ile topu ağlarla buluşturarak eşitliği sağladı 1-1. 77. Dakikada Murat Can Bölükbaşı defanstan dönen topa gelişine vurdu. Kaleci Cihan Şentürk topu kornere çeldi. 83. dakikada Muğlaspor'da Mükail Baydır ceza alanı içinde topu Ramazan Özkabak'a bıraktı. Ortasında Semih Ergül'ün vuruşu kaleciyi geçti, boş kaleye giden topu defans son anda uzaklaştırdı.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Yusuf Aydın, Mustafa Yüksel, Mehmet Özer

Muğlaspor: Barış Başkan, Mustafa Acar, Ramazan Özkabak (Dk. 85 Erol Aydın), Zeki Sinanoğlu, Cebrail Serçek, Sinan Turan (Dk. 70 Mükail Baydır) , Rıdvan Çelik, Akın Karaaslan, Murat Can Bölükbaşı, Semih Ergül (Dk 90+ Polat Ertek), Fırat Hekimoğlu

Turgutluspor: Cihan Şentürk, Emre Avcı, Kadir Torbacı, Ertuğrul Yıldırım, Özkan Toprak, Mehmet İncebacak(Dk. 70 Gökhan Cingirt), Şeyhmus Albulkadir Aksu, Güner Okay, Tayfun Yanar (Dk 46 Melih Vardar), Salim Uzun (Dk. 87 Yusuf Yıldırım), Necmi Çoban

Goller: Dak. 18 Akın Karaaslan (Muğlaspor) Dak. 66 Melih Vardar (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Murat Can Bölükbaşı, Fırat Hekimoğlu, Barış Başkan, Sinan Turan, Zeki Sinanoğlu, Akın Karaaslan (Muğlaspor), Necmi Çoban, Cihan Şentürk, Mehmet İncebacak, Tayfun Yanar (Turgutluspor)