Tff 3.Lig: Fethiyespor 0 - Belediye Kütahyaspor 0

lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Belediye Kütahyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar;

6. dakikada Ali Han Tunçer'in pasında topla buluşan Yakup ceza sahasına girdi. Savunma yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi.

7. dakikada Mert kazanılan serbest vuruşu doğrudan kaleye kullandı. Kaleci Osman topu yumrukla uzaklaştırdı.

10. dakikada Cem'in kullandığı köşe atışında Sabri'nin yakın mesafeden kafa vuruşu yandan auta çıktı.

23. dakikada Enes sürüklediği atakta topu ceza sahasına ortaladı. Alican'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan topu kontrol etti.

25. dakikada Mert kazanılan serbest vuruşu ceza sahasına gönderdi. Sabri'nin kafa vuruşunda sonuç gelmedi.

26. dakikada Kütahyaspor'un hızlı gelişen atağında Ali Han Aydın'ın şutunda kaleci Serkan yerinde bir müdahale ile gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Alican'ın vuruşunda Sabri topu çizgiden çıkardı ve mutlak bir golü önledi.

35. dakikada Ali Han Aydın'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan uzanarak topu çeldi. Dönen topu savunma güçlükle uzaklaştırdı.

43. dakikada Cem'in kullandığı köşe vuruşunda Sabri'nin kale sahasından yaptığı kafa vuruşu üst direkten geri döndü.

45+1. dakikada Ali Han Aydın'ın pasında topla buluşan Güven'in vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu. İlk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

58. dakikada Hüseyin'in ortasında kaleci Osman boşa çıktı. Topa yükselen Anıl Arıcıoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler , Recep İlker Kor , Gökhan Salduz

Fethiyespor: Serkan Demirkol, Hüseyin, Sabri, Kutay,(Dk. 55 Görkemx), Berkay, Yakup, Serhat, (Dk. 72 Tahir),Cem, (Dk.83 Hakan), Mert, Alihan Tuncel, Anıl,

Belediye Kütahyaspor: Osman , Emrah, Enes,(Dk. 75 Erdem), Tuncay , Güven,(Dk.75 Muhammet), Ömer, (Dk. 45 Murat) Ahmet, Alican, (Dk.86 Borax), Erdi, Alihan Aydın,( Dk.75 Fatihx), İsmail

Goller:

Sarı Kartlar: Dk. 43 Cem, Dk. 72 Yakup, Dk 80 Berkay,Dk. 84 Mert, Dk. 90+ 3 Teknik Direktör Bahri Kaya (Fethiyespor), Dk. 44 Emrah, Dk. 85 Muhammet (Belediye Kütahyaspor)