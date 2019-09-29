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TFF 3.Lig Fethiyespor: 0 - Payasspor 0

TFF 3.

Lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Payasspor ile 0-0 berabere kaldı.


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Sabit Selvi, Serdar İla, Mustafa Kırbaş


Fethiyespor: Serkan, Hüseyin,(Dk. 56 Sergen), Sabri, Anıl Gir Halil, ( Dk. 61 Metin), Turgay , İbrahim, Mert Özmen, Cemal, Mert Caymaz, ( Dk. 78 Enes),Anıl Arıcıoğlu,


Payasspor: Cihan, Cuma, Oğuzhan, ( Dk. 61 Agah), Mümin, Ömer, Fatih, Yasin Uğur, (Dk. 84 Zafer), Furkan, ( Dk. 73 Mehmet), Aykut, Fatih


Goller:


Sarı Kartlar: Dk. 1 Cuma, Dk. 51 Oğuzhan,Dk. 82 Yasin, Dk. 88 Aykut, ( Payasspor), Dk. 38 Anıl arıcıoğlu, Dk. 87 Sergen, Dk. 88 Mert Özmen, Dk. 90+ 3 Anıl Gir ( Fethiyepspor)

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