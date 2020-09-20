Tff 3.Lig: Fethiyespor 2- Nazilli Belediyespor 1

Misli Com 3.
lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Fethiyespor Nazilli Belediyespor maçını, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, Nazilli Belediyespor yöneticileri ile birlikte izledi.
Maçtan Dakikalar
7'nci dakikada Fethiyespor'lu oyuncu Bülent önünde bulduğu topu, ceza sahası dışından topu kalaye gönderdi. Top üsten auta çıktı.
18'inci dakikada Cemali'in uzun pasında, ceza sahasına hareketlenen Anıl gir yakın mesafeden kafa vuruşu kaleci Zekeriya'nın yanında geçerek ağlar ile buluştu. 1-0
22'inci dakikada Aytaç'ın sürüklediği atakta, topu sahasındaki Muhammet Ali'ye aktardı bu oyuncunun topla gelişine vuruşunda top ağlara gitti 1-1
53'üncü dakikada Serhat'ın sert şutunda savunmadan seken topu takip eden Anıl Arıcıoğlu düzgün bir vuruşla top ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Fethiye Şehir Stadı
Hakemler: Serkan Eryılmaz, Barış Çardak, Abdurrahim Gargi
Fethiyespor: Serkan, Sabri, Anıl Gir,(Dk. 82 Hayrullah), Cemal, Turgay, (Dk. 70 Berkay), Bülent, Harun, (Dk.82 Murat), Mert Özmen, Erkan, (Dk. 70 İbrahim), Yasin, (Dk. 40 Serhat) Anıl Arıcıoğlu
Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Sinan, Oktay, Mehmet Ersavaş, Polat, Muhammet Ali,(Dk. 57 Murat Can), Berkay, Mehmet Akif Şerefoğlu (Dk. 57 Bünyamin),, Zafer, (Dk. 64 Ufukcan), Aytaç, Mert Çapraz (Dk.87 Hasan)
Goller: Dk. 18 Anıl Gir, Dk. 53 Anıl Arıcıoğlu ( Fethiyespor), Dk.22 Muhammet (Nazilli Belediyespor )
Sarı Kartlar: Dk. 34 Cemal, Dk. 84 Serhat ( Fethiyespor), Dk. 65 Polat ( Nazilli Belediyespor)