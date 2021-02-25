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TFF 3.Lig: Fethiyespor:1- Büyükçekmece Tepecikspor:1

Misli Com 3.

lig 2. Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor ile 1-1 berabere kaldı.


Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı ve her iki takım yöneticileri karşılaşmayı şeref tribününden izledi.


Maçtan dakikalar;


8. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa Serhat'ın ceza sahası dışından sert vuruşu üstten auta çıktı.


17. dakikada Erçağ'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top farklı olarak üstten auta gitti.


30. dakikada Hayrullah'ın ters vuruşunda topla buluşan Erçağ istediği vuruşu yapamayınca pozisyon sonuçsuz kaldı.


35. dakikada Cemal'in savunma arkasına gönderdiği topu takip eden Yakup kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda direğin iç kısmına çarpan top ağlarla buluştu. 1-0


45. dakikada Kayhan'ın pasında Enes'in ceza yayı üzerinden sert vuruşunda, yerden giden topu kaleci Serkan kontrol etti.


50. dakikada Ömer Karancı'nın ortasında Fethiyespor ceza sahası karıştı. Savunma uzaklaştıramayınca arka direkte topla buluşan Ömer Buğdaycı düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1


Stat: Fethiye Şehir Stadı


Hakemler: Ömer Kocabey , Turgut Evran , Oğuzhan Yiğit Karpuz


Fethiyespor: Serkan, Sabri, Berkay, (Dk. 58 Cem), Anıl Gir, Cemal, Yakup, Serhat, Mert, Alihan, Harullah, Anıl Arıcıoğlu ( Dk. 56 Fatih)


Büyükçekmece Tepecikspor: Emirhan , Özkan, Yunus, İlhan , (Dk.85 Rıza), Kayhan, Ömer Karancı,Selim, İsmail, (Dk.90+ 5 Koray), Ömer Buğdaycı, (Dk. 79 Sefer), Enes , Erçağ


Goller: Dk. 35 Yakup ( Fethiyespor), Dk. 50 Ömer Buğdaycı (Büyükçekmece Tepecikspor )


Sarı Kartlar: Dk. 55 Cemal, Dk. 61 Mert, Dk. 70 Alihan,Dk.88 Sabri, 90+4 Cem ( Fethiyespor), Dk 57 İsmail, Dk. 82 Selim (Büyükçekmece Tepecikspor)

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