TFF 3.Lig; Muğlaspor:0 52 Orduspor: 1

Lig 4. Grupta mücadele eden Muğlaspor ligin ikinci maçında kendi sahasında 52 Orduspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

Maça hızlı başlayan taraf 52 Orduspor oldu. Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında Orduspor'lu Muhammed Emin'in uzaktan kaleye gönderdiği serbest vuruşu kaleci Barış çıkardı.

Maçın ilk golü 19. dakikada Orduspor'dan geldi. Orduspor'lu Muhammed Emin'in defanstan dönen topu ceza alanı dışından kaleye gönderdi, top ağlarla buluştu 0-1

34. dakikada sol taraftan Polat'ın kestiği ortayı gelişine vurarak kaleye gönderen Süleyman'ın şutu az farkla dışarı çıktı. İlk yarı Orduspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında ilk önemli atak Orduspor'dan geldi. 51. dakikada sağ kanatta Gökhan ara pası ile topu Gürkan'la buluşturdu. Gürkan'ın ceza alanı içine gönderdiği topla buluşan Şükrü'nün kale önünden vuruşu az farkla dışarı çıktı.

73. dakikada Muğlaspor net fırsatı kaçırdı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Burak Yılmaz havalanan topu boş kaleye gönderdi. Topu son anda Orduspor savunması çıkardı. Maç 1-0 Orduspor üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Muğla Atatürk

Hakemler: Sekan Gürbüz, Musa Murat Emre, Yunus Yıldız

Muğlaspor: Barış Başkan, Mehmet Yeniler, Süleyman Çelik (Dk 80 Atakan Akbulut?), Mümin Aysever, Cantürk Güngör, Burak Yılmaz (Dk 80 Ömer Buğdaycı ?), Erol Aydın (Dk 57 İbrahim Can Köse), Zeki Sinanoğlu (Dk 57 Nizamettin Emirhan Kılıç), Polat Ertek, Muhammed Emel, Osman Kocaağa (Dk 71 Emre Yıldırım ?)

Yeni Orduspor: Cantuğ Temel, Gürkan Arslan, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Oğuzhan Birden (Dk 58 Hakan Yüce), Gökhan Berkay Yıldız (Dk 70 Efe Kağan Kayahan Dk 86 Volkan Akyıldız), Muhammed Emin Balcılar, Emrullah Sarıhasanoğlu, Gökhan Özer (Dk 86 Emre Adiloğlu), Eşref Korkmazoğlu, Hakan Doğru, Yusuf Avcılar

Gol: Dk.19 Muhammed Emin Balcılar (52 Orduspor)

Sarı Kartlar: Emrullah Sarıhasanoğlu, Gökhan Berkay Yıldız (Orduspor), Mehmet Yeniler, Muhammed Emel, Cantürk Güngör (Muğlaspor)