TFF.2 Lig Fethiyespor 3- Diyarberkirspor 1

Lig Kırmızı Grup takımlarından Fethiyespor, sahasında konuk ettiği Diyabekirspor'u 1-0 geriden geldiği karşılaşmada Oktay Balcı ve Onur Taha'nın attığı iki golle 3-1 yenerek haftayı üç puanla kapattı.

Stat: Fethiye Şehir Stadı

Hakemler: Alper Oral , Arif Dilmeç, Serhat Sağır

Fethiyespor: Enes Fideo, Taha Can, Şahan, Rıdvan, Selim , (Dk. 85 Cihan), Mustafa (Dk 78 Halil), Sinan, Burak Başkaya,(Dk. 89 Berkin), Oktay, Burak Özduman, (Dk.45 Onur Taha) Selçuk

Diyarbekirspor: Gökhan, Baran, Nuri, Yasin, İlker(Dk. 72 Rıdvan), Berkay(Dk. 72 Emrullah),Fatih, Enes Subaşı,(Dk.46 Furkan), Serhat, Şerif, Onat (Dk. 72 Doğan)

Gol: Dk. 48 Berkay ( Diyarbekirspor), Dk. 62 Oktay Balcı, Dk. 78, Dk 81 Taha Takır, (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Dk. 44 Burak Başkaya,Dk. 70 T. D Mesut Toros ( Fethiyespor), Dk. 50 Onat, Dk. 61 Fatih, Dk. 83 Yasin ( Diyarbekir)