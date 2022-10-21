The Bodrum Cup'ta dördüncü gün

Yelken tutkunlarına unutulmaz bir festival deneyimi yaşatan The Bodrum Cup'ta yarış heyecanı devam ediyor. Bugün, yarışların dördüncü etabı tamamlandı. Gümüşlük açıklarından verilmesi planlanan start, kuzeybatı yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle Akyarlar açıklarından verildi. Yarışta yine görsel şölen oluştu.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, etap ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sabah saatlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte büyük dalgalar vardı. O yüzden yarış hakemleri, start hattını güvenliği sağlayabilmek için Akyarlar'ın önüne getirdiler. Çok güzel bir yarış oluyor. Challenge Cup'ta iddialı teknelerden ‘Way' ilk gelen tekne oldu. Guletlerde birinciliğe oynayan ‘Jasmine 1' ilk gelen guletimizdi. Hemen arkasından STS Bodrum yelkenli okul gemimiz finiş aldı. Rüzgar sert olunca büyük tekneler daha avantajlı oluyor. Küçük teknelerin burada dezavantajı olmasına rağmen rating sistemiyle onları öne taşıyor. O yüzden son iki senenin şampiyonu ‘Hızır' 3 günün listesinde birinci sıradaydı. Bu sene Take It Easier ve Nemesis de kendi grubunda iyi bir iş çıkardı.”

The Bodrum Cup Cumartesi günü Bodrum - Bodrum etabı ile devam edecek.