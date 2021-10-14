Thera Antik kenti kazı işbirliği protokolü imzalandı

Muğla'nın Ula ilçesindeki Thera antik kentinin kazı çalışmaları için işbirliği protokolü Muğla Müzesi ve Ula Belediyesi arasında Muğla Turizm İl Müdürü Zekeriya Bingöl, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran ve kazı çalışmasını yürütecek MSKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkadir Baran'ın katıldığı bir törenle imzalandı.

Yıllardır kazı çalışması yapılmadığı için gizemini koruması nedeniyle ‘Gizemli Kent' olarak bilinen Thera Antik kentinde çevre temizliği ve tiyatroda kazı çalışması başlatılmıştı. Ula ve Menteşe ilçe sınırında yer alan antik kent içinde oda mezar, kaya mezar, tiyatro gibi antik dönemden kalma çok sayıda yapı yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) desteği ve Ula Belediyesinin sponsorluğunda Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve ekibi tarafından yürütülen temizlik ve kazı çalışmalarında öncelikli olarak daha önceki yıllarda kaçak kazı yapanlar tarafından kısmen tahrip edilen tiyatro ayağa kaldırılacak.

Anadolu'nun yerlisi Karia halkının kültürünü en iyi yansıtan antik kentlerden biri olduğu düşünülen Thera Antik kentinde 12 ay boyunca kazı ve temizlik çalışması yürütülüyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ve Ula Belediye Başkanı Özay Türkler'in destekleriyle çalışmaların başlatıldığı yaklaşık 250 dönümlük bir arazi üzerinde yer alan Thera Antik Kenti'nde 2011 yılında kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Abdülkadir Baran tarafından yüzey temizliği yapılmıştı. Milattan önce 4'üncü yüzyılda inşa edilmiş olduğu düşünülen antik kentin kazı işbirliği protokolü imza töreni antik kentte gerçekleştirildi.

Antik kentte düzenlenen kazı işbirliği protokolü imzası öncesi Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran antik kentteki çalışmalar hakkında kazı çalışmalarını yürüten Doç. Dr. Abdülkadir Baran'dan bilgi aldı.

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Ula'nın aslında zengin bir tarihi dokuya sahip bir ilçe olduğunu söyledi. Türkler, “Şu anda ilçemiz sınırları içinde Thera Antik kenti, İdyma antik kenti ve uzantısı Akyaka Kalesi ile Gökova Körfezi içinde yer alan Sedir Adası'nda kazı çalışması var. Turistik bir ilçe olmamızın yanında tarihi değerleri ile ön plana çıkan bir ilçeyiz. Akyaka'da devam eden Akyaka kalesi kazıları ve Sedir Adası kazı çalışmaları Ula'nın deniz, kum ve güneşinin yanında geçmişin izlerini yansıtan tarihi dokuları ile de turizme çeşitlilik kazandıracak. Belediye olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valimiz Orhan Tavlı ve Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile Müze Müdürlüğümüzün destekleri ile bölgemizdeki tarihi dokuların ayağa kaldırılması ve kültür turizmine sunulması için çalışıyoruz” dedi.