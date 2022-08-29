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THK Üniversitesi eski rektörü Milas'ta yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesnde hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Milas’ta yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesnde hakkında yakalama kararı bulunan THK Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Milas'ta yakalandı.


THK Üniversitesi eski rektörü hakkında yürütülen soruşturma sonrası başkasına ait araç ile Ankara'dan Muğla'ya kadar gelen Ünsal Ban, burada Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması ile yol kontrolünde yakalandı.


Muğla'dan deniz yolu ile yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine yapılan operasyon sonrası Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünsal Ban, Milas Emniyet Müdürlüğünde Akara Cumhuriyet Başsavcılığından gelecek talimat ile nereye gideceği kesinlik kazanacak. Ünsal Ban'ın Ankara'ya götürülmesi durumunda Milas-Bodrum Havalimanından Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor.

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