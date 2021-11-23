Tıbbi Bitkiler Bahçesi cazibe merkezi olacak

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, iki belediyenin Çamlı Mahallesi'nde yapımına devam ettiği Tıbbi Bitkiler Bahçesi'nde incelemelerde bulundu. Başkanlar, buranın bir cazibe merkezi olacağını dile getirdi.

Marmaris Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında geçtiğimiz Temmuz ayında imzalanan protokolle ‘Tıbbi Bitkiler Bahçesi Projesi' hayata geçirilmişti. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Çamlı Mahallesi'nde yaklaşık 21 bin metrekare alanda çalışmaları devam eden projede incelemelerde bulundu. 150'nin üzerinde tıbbi aromatik bitkinin üretileceği ve Marmaris'e özgü bitkilerin tanıtımının da yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Oktay ve Gürün'e çalışmayı sürdüren ekip brifing verdi.

Burada konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, çok farklı çeşitlerin üretimi ve yaygınlaştırılması için çalışma yapılacağını kaydetti. Gelen kişilerin hem keyifli zaman geçireceği hem aromatik bitkilerle ilgili bilgiler öğrenebileceği bir yer olacağını dile getiren Gürün, “Burası çok güzel bir yer olacak” dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise Marmaris Tarım Kooperatifi'nin ülkedeki birçok kooperatifle iletişim halinde olduğunu belirterek “Hem bilgi alıyorlar hem de fikir alışverişinde bulunuyorlar” dedi. Tur otobüslerinin de uğrayacağı yerlerden biri haline geleceğini söyleyen Oktay, “Burası cazibe merkezi haline gelecek. Bu anlaşma sadece bir başlangıç. İleride özellikle tarımsal alanda çok daha büyük projeleri hep birlikte yapacağız” dedi.