Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi açıldı

Marmaris ilçesi Çamlı Mahallesi'nde sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi için hayata geçirilen Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kooperatifler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahçede alternatif tarım ürünleri yetişecek

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Marmaris Çamlı Mahallesi'nde 20 bin 740 m arazide hayata geçirdiği proje için Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesine 84 çeşit tıbbi bitkinin dikimi yapıldı. Sulama göletinin de oluşturduğu arazi tıbbi aromatik bitkilerin üretim ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların uygulanması, alternatif tarım ürünlerinin tanıtılması, katma değerin arttırılması, kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, desteklenmesi, bölge için alternatif bir ekoturizm destinasyon alanı olacak. Ayrıca açılışı yapılan Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi'nde Marmaris Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (MARKO) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MELSA'nın da ofisleri de yer alıyor.

Bahçede ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından olan ve genç yaşta vefat eden Hande Kötek için ‘Hande Kötek Gül Bahçesi' oluşturuldu. Hande Kötek'in annesi Fatma Kötek de açılışta yer alarak kızı adına oluşturulan bahçeyi ziyaret ederek Başkan Gürün ile birlikte gül dikti.

Emine Altın, “Osman Başkan sayesinde para kazandım, emekli oldum”

Köyceğiz Beyobası Kalkınma Kooperatif Ortağı Münevver Altın, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Muğla ilinde birçok projeyi uygulamaya geçirdi. Bu projelerin içerisinde alım garantili çiçek projesi var. Bu projede ben de yer alıyorum. Çiçekler kapımızın önünden alıp dikilecek alanlara kadar götürüldü. Ben bu proje sayesinde kendi ayaklarımın üzerinde durmayı öğrendim. Aile bütçeme katkım oldu. En azından pazara alış verişe giderken eşimden para almadım. Çalıştım sigortamı yatırdım ve emekli oldum” dedi.

Başkan Gürün; “Üretime hayat vermeye çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Marmaris Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesi açılışında konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, bereketli Muğla topraklarında üretimi arttırmak, üreten köylüyü milletin efendisi yapmak için yenilikçi projelere devam ettiklerini söyledi ve açılışını yaptıkları Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçesinin üretime katkı verecek bir fidanlık olacağını belirtti. Başkan Gürün; “Turizm kenti olarak bilinen Muğla'mızda üreten köylümüzü tekrar milletin efendisi yapmak için çalışmalara başladık. Tarım laboratuvarı, yerel tohum merkezi, alım garantili üretim, meyve sebze kurutma tesisi, yem bitkisi ve fidan desteği, kıl keçisi dağıtımı, süt soğutma tankı desteği, temiz petek projesi ve kooperatiflerimizle güç birliğine büyük önem verdik. Kısa süre içinde Kooperatifler Birliği'mizi de hayata geçireceğiz. Tıbbi Bitkiler Koleksiyon bahçemizle de tarıma, sağlığa, turizme katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Burada şifalı 84 çeşit tıbbi bitki toprakla buluştu. Önümüzdeki yıllarda önemi daha da artacak sağlık sektörü için burada yeşeren filizler, hem üreticimize hem de vatandaşlarımıza merhem olacak. Bilimsel olarak çalışılarak tıbbi bitkiler sağlık sektörüne büyük katkı sunacak” dedi.