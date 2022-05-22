Ticari araçla yasadışı yollarla yurtdışına çıkmaya hazırlanan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiinde yasadışı yollar ile yurtdışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları saha çalışmalarında, gece 04.30 sularında, Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde şüphelendikleri bir ticari aracı durdurduklarında 5 kişilik araçta 10 düzensiz göçmen ve araç şoförü Y.T ‘yi yakaladı. Polisler durdukları araçta yaptıkları kontrolde araç içindeki düzensiz göçmenlerin sırt çantalarında 8 adet can simidi, 2 adet hava pompası ve can yelekleri bularak muhafaza altına aldılar. 10 düzensiz göçmeni aracı ile taşıyan şoför Y.T gözaltına alınarak Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Düzensiz göçmenler evrak işlemlerinin ardından il göç idaresi başkanlığına gönderildi.