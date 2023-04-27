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Ticari gemide rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye

Muğla’nın Bodrum açıklarında seyreden ticari bir gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Muğla'nın Bodrum açıklarında seyreden ticari bir gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.


Bodrum açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden yapılan yardım çağrısı sonrası Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Rahatsızlanan gemi personeli Sahil Güvenlik botuna bindirilerek kıyıya sevki yapıldı.


Ticari gemide rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik kipleri tarafından Bodrum'da kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi.

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