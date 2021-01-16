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Tilkiyi kurtarmak için seferber oldular

Bodrum’un Yukarımazı Mahallesinde bir bahçe içerisindeki dev kuyuya düşen tilki için, itfaiye ekipleri seferber oldu.

Bodrum'un Yukarımazı Mahallesinde bir bahçe içerisindeki dev kuyuya düşen tilki için, itfaiye ekipleri seferber oldu.


Yukarımazı Mahallesi Küme evlerinde bulunan kuyunun içerisine düşen tilkiyi gören vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bahse konu adrese gelerek tilki için kurtarma çalışması başlattı.


İtfaiye erinin halat ve merdiven yardımıyla indiği kuyudan sağ olarak kurtarılan tilki doğaya bırakıldı.


Kurtarma anları, itfaiyenin kamerasına da yansıdı.

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