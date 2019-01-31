Tipiye yakalandılar, TRT vericilerine sığındılar

Muğla'da karda yürüyüş için Göktepe dağına çıkan bir grup amatör dağcı grubu, tipi ve fırtına sonrası geceyi 1900 metre yükseklikteki TRT'nin verici istasyonunda geçirdi. Vatandaşlar bir gün sonra TRT'nin kar paleti ile güvenli bölgeye getirilirken, dağcı grubu araçlarına kadar yürüyüşlerini yaya olarak sürdürdü.

Geceyi TRT verici istasyonunda geçirdiler

Bir gün önce iki araç ile Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesinden Göktepe istikametine doğa yürüyüşü için gelen 6 kişilik amatör dağcı grubu, 1900 metre yükseklikteki TRT verici istasyonuna uğradı. Dönüş için tekrar yola koyulan 6 kişilik grup, havanın aniden tipiye ve fırtınaya dönüşmesi sonrası tehlikeye girmemek için tekrar TRT verici istasyonuna geri döndü. Yaklaşık 2 metre kar kalınlığının bulunduğu bölgede havanın da kararması sonrası geceyi verici istasyonunda geçirdiler.

Sabah saatlerinde vatandaşları araçlarına getirmek için kar paleti yola çıktı. 6 kişilik amatör dağcı grubu kar paletine bindirilerek güvenli bir bölgeye kadar getirildiler. Amatör dağcı grubu güvenli bölgeye geldikten sonra tekrar yaya olarak araçlarına kadar yürüyerek indi.

“Göz gözü görmüyordu”

Fırtına nedeniyle risk almamak için geceyi TRT verici istasyonunda geçirdiklerini belirten Rubab Şenkal, “Ben uzun yıllar Marmaris'te oturan, dağcılık yapan ve sporu seven bir kişiyim. Göktepe'ye defalarca geldik. Gelmeye devam edeceğiz. Çünkü buranın doğası harikulade. Dün İstanbul ve Bodrum'dan bir grup arkadaş burayı planladık. 4 saatlik bir yürüyüş ile TRT verici istasyonuna vardık. Yarım saat oturduk. Yürüyüşe tekrar saat 2,5 gibi çıktık. Fakat bu arada fırtına çok artmıştı göz gözü görmüyordu. Aşırı rüzgar riskini göze almayalım dedik ve tekrar geri geldik. Bütün durum bu ve bizi mükemmel ağırladılar” dedi.

“Tehlike atlatmadık”

Kendi güvenlikleri için geceyi istasyonda geçirdiklerini açıklayan Atilla Çağlar, “Biz dün öğleden sonra buraya ulaştık. Çayımızı içtik ve geri dönerken aniden çıkan fırtına nedeniyle riske girmemek için tekrar geri döndük. Allah razı olsun TRT'de çalışan arkadaşlarımızdan bize son derece yardımcı oldular. Biz herhangi bir tehlike atlatmadık, donma tehlikesi de olmadı. Biz tamamen güvenliğimiz için geri geldik ve iyi de yapmışız çünkü tipi daha sonra daha da çoğaldı” dedi.

“Bin 700 metreden sonra hava değişti”

Yürüyüşe Bin 400 metreden başladıklarını belirten Harun Güran, “Ben tek başıma İstanbul'dan geldim. Grubumuz ile burada ana yol kenarında buluştum. Araçlarımızı belli bir noktada park ettik ondan sonra yürümeye başladık. Aşağıdan çıkarken Bin 400 metreden başladık. Bin 600-bin 700 metreye kadar çok güzeldi. Görüş mesafesi çok iyiydi. Ne zaman ki sıkı bir köşe var orayı döndükten sonra olay değişti. Göz gözü görmemeye başladı. Ama mutluyum şu anda çünkü güzel bir gün geçirdim diyebilirim” dedi.