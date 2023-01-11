İhlas Haber Ajansı

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Tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Yatağan-Milas karayolu üzerinde E.

A.'nın kontrolünde seyreden 38 ACA 293 plakalı tır, Boğayokuşu mevkiinde İ. T.'nin kontrolünde olan 48 NP 843 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine MUğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza nedeniyle Yatağan - Milas karayolu bir süre tek taraflı trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

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