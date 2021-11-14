TIR, park adresini şaşırdı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Adliye karşısındaki saatli kavşağın bulunduğu yaya geçişinin bile olmadığı yeşil alana park eden TIR şaşkınlığa neden oldu.

42 EEB 40 plakalı TIR'ın, kaza yaptığı düşünülürken, çevredeki vatandaşlar şoförün aracı park ederek bölgeden uzaklaştığını söyledi.

Bir vatandaş, “TIR'ın içinde makina vardı. Gündüz bu bölgede çalıştı. Akşam, TIR'ı getirip buraya park edip gittiler. Sonra polis ekipleri geldi. Fotoğraf çektiler, kimseyi bulamayınca gittiler. Biz de anlam veremedik” dedi.