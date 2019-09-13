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Tırla kamyon çarpıştı, karayolu savaş alanına döndü

Yatağan-Milas Karayolu’nda tırla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu adeta savaş alanına döndü.

Yatağan-Milas Karayolu'nda tırla kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında karayolu adeta savaş alanına döndü. Kazada tırın şoför kabini yerinden koparak yola savruldu. Bir kişinin yaralandığı kazada kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Kaza sabah saat 07.00 sıralarında Yatağan - Milas Karayolu'nun Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 48 U 7846 plakalı tır sürücüsü K.K., direksiyon hakimiyetini kaybederek önce H.S. idaresindeki 48 ACC 400 plakalı kamyona, daha sonra da yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından sürücü kabini tırdan ayrılarak yola düştü.


Kazada yaralanan K.K. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Kaza nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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