Tiyatro için kısa bir mola

Engelli vatandaşların sorunlarının çözümünde ve bu konuda toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesinde çalışmalarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Türkiye'de bir ilk olan Engelli Ailelere Kısa Mola hizmetinden yararlanan engelli vatandaşların bir isteğini daha yerine getirdi.

Çeşitli aktivitelerle engelli bireylerin topluma kazandırılması için uğraş veren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçesindeki Kısa Mola hizmetinden yararlanan bireyleri tiyatro etkinliğine götürdü. 8 engelli birey uzman personel eşliğinde Menteşe Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği ‘Güldüren Çocuklar' adlı tiyatro gösterisini izleme fırsatı buldular.

Ayrıca tiyatro gösteri öncesi uzman personel tarafından, Kısa Mola hizmetlerinden yararlanan engelli vatandaşın doğum günü kutlanarak keyifli vakit geçirmesi sağlandı.