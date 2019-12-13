Tiyatro kursları ve oyunlarla dolu dolu bir sezon

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Batakhane Güzeli Müzikal Oyunu ile 20 Aralık Cuma Akşamı ve Çocuk Oyunu Harikalar Mutfağı ile 15 Aralık Pazar Günü tiyatro severle buluşmaya hazırlanırken, bir yandan da 02 Ocak 2020'de başlayacak tiyatro kursları için çalışmalarını sürdürüyor.

2018 yılı 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde perdelerini ilk kez açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, günümüze kadar sahneye koyduğu “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” “Çizmeli Kedi” “Batakhane Güzeli” ve son olarak da “Harikalar Mutfağı” çocuk oyunu ile Bodrum'da sanat hayatında iz bırakmaya devam ediyor. Tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ve Müdürü Rezzan Şebin, ekibin ünlü oyuncularının yanı sıra, kadrolu genç akademisyenler ve oyuncuları, gönüllü yardımcı elemanları ile birlikte uyum içinde çalışmalarına devam ediyor.

B.B.Ş.T. Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen “Biz sadece oyunlarımızı sahnelemekle kalmıyoruz. 2019 Temmuz ve Ağustos aylarında ekibimizdeki hocalarımızla dört dalda kurs verdik. Bu yıl da kış sezonunda, 'Oyunculuk, diksiyon ve etkili konuşma, çocuklar için yenilikçi drama ve senaryo atölyesi' olmak üzere Nurol Kültür Merkezi'nde kurslarımıza başlıyoruz. Kurslarımıza son kayıt tarihi 27 Aralık 2019, başlangıç tarihi ise 2 Ocak 2020. Tiyatromuz, aynı zamanda bir eğitim kurumu olarak çalışıyor” dedi.