Tiyatro sevdalısı köylü kadınlara büyük alkış

İki yıl önce Ümmiye Koçak'ın cesaretlendirmesi ile tiyatro ekibi kuran Muğla'nın Menteşe İlçesine 15 kilometre uzaklıktaki kırsal Yaraş Mahallesinin köylü kadınları, üçüncü defa izleyici karşısına çıktı. ‘Kosgep' ‘Sarı İnek' oyunu ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda sahne alan köylü kadınlar izleyiciden büyük alkış aldı.

Çoğu okuma yazma dahi bilmeyen köylü kadınlar, gündüzleri şalvarlarını giyerek tarlada, bahçede, ev işlerinde koşuştururken, oyunu sahneleyebilmek için akşamları her gün 15 kilometre yol kat ederek kent merkezindeki salonda provalarını gerçekleştirdi.

Menteşe Belediyesi'nin katkıları ile kurulan Yaraş Kadın Çiftçiler Tiyatro grubu, gündüzleri tarlada çapa yapıyor, traktör kullanıyor, inek sağıyor ve küçük baş hayvanlarla ilgileniyor. İçlerinde torun sahibi olanlar da var, henüz yeni okula başlayan anneler de. Büyükşehir Belediyesi GMKAK Merkezi salonunda üçüncü defa sahne alan köylü kadınlar performansları ile dikkat çekerken, salon tamamen doldu ve bazı vatandaşlar oyunu ayakta izlemek zorunda kaldı. Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan kadın tiyatrocular oyunun sonunda izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Tiyatro ekibinde yer alan oyuncular sahne öncesi yaptıkları açıklamada, “Bu bizim üçüncü oyunumuz. Çok mutluyuz. Bize bu desteği veren başta Menteşe Belediye Başkanımız Bahattin Gümüş ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Oyun öncesi heyecanlıyız” derken, tiyatroyu izlemeye gelen vatandaşlar da bu oyunların devam etmesini istediler.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Yaraş'ın köylü kadınlarının Türk kadınının istemesi durumunda ve imkân sağlandığı takdirde neler yapabileceğini ortaya koyduğunu söyledi. Başkan Gümüş, “Köylü kadınların çoğu ilkokul mezunu olan, ilkokul mezunu dahi olmayan tarlada çalışan, inek sağan, çapa yapan köylü kadınların fırsat verilmesi durumunda bugün burada neler yapabileceklerin gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Kısa bir eğitimden sonra gündüz tarlada çalışan akşam sanat ve tiyatro ile sanatla buluşunca neler yapabileceklerini gördük. Katılım çok kalabalık oldu. Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Diğer köylerde de kadınlarımızı bu gibi tiyatro ekipleri kurarak sanatla buluşturmak istiyoruz. Kültür kenti Menteşe'yi kültürü ile ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu kadınlarımız üçüncü oyunlarını oynadı. Bundan önce farklı illere gittiler ve buralarda da oyunlarını sahnelediler. Eğer diğer illerden turne için teklif gelirse biz her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.