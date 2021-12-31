Tiyatroyu dolduran çocuklar “harikalar mutfağı” neşeli gözlerle izledi

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun her hafta sonu oyunlarının doluluğunun yanı sıra, ayda iki kez oynanan çocuk oyunu "Harikalar Mutfağı" da beğeni ile izlenmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) Sahnesi gerek kendi sahnelediği oyunlar, gerekse konuk oyunları ile hemen hemen her gün tiyatro severlere ev sahipliği yapıyor. BBŞT Müdürü Rezzan Şebin “Nurol Kültür Merkezi fuayesi ve sahnesinin, Başkan Ahmet Aras'ın çok önemli destekleri ile yenilenmesinin ardından, seyircilerin tiyatromuza ilgisi daha çok arttı. ”En iyi reklam kulaktan kulağadır” derler ya, bizde de aynen öyle oldu desek yeridir. 15 Ekim 2021'de sezonu açtığımız “Kocasını Pişiren Kadın” oyunumuz, 6 kez oynanmasına rağmen, dün akşam salon doluydu. Kaldı ki, pandemi koşulları gereği yarım koltuk kapasitesi ile oynuyoruz ve aşısız vatandaşlarımızı da alamıyoruz maalesef. “Uçurmanın Kuyruğu” oyunumuz ise 2021'deki tam kapanma öncesi ve 15 Ekim sonrası olmak üzere 11 kez oynandı. Ocak ayının biletleri de şimdiden satılmaya başlandı. Harikalar Mutfağı çocuk oyunumuz ise 2019 Kasım ayında başladı ve 15 kez izlenmesine rağmen, bu yıl ekim sonundan bu yana 5 kez izlendi. Bugün Güllük İlkokulu'ndan toplu olarak gelen çocuklarımız ve kapıdan gelenlerle salon doluydu neredeyse” dedi.

B.B.Ş.T Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen ise “Sanatın ve tiyatronun yaşaması, ancak ve ancak halkla buluşmakla olabilir. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar ve pandemi koşullarının oluşturduğu olumsuzluklarla boğuşan halk sanatla nefes alıyor. Önümüze koyduğumuz hedefleri bir bir yakalayarak seyircilerimizi mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz, teşekkürler Bodrum" diyerek sonlandırdı.