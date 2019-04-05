İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Toç Bir-Sen ziraat mühendislerine yapılan saldırıyı kınadı

Toç Bir-Sen Muğla Şube Başkanlığı tarafından Fethiye’de şiddete uğrayan iki ziraat mühendisi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

Toç Bir-Sen Muğla Şube Başkanlığı tarafından Fethiye'de şiddete uğrayan iki ziraat mühendisi ile ilgili basın açıklaması yapıldı.


Toç Bir-Sen Muğla Şube Başkanlığı adına saldırıya uğrayan mesai arkadaşları için basın açıklaması yapan Şube Başkanı Adem Köseoğlu, “Fethiye İlçemizde tarım fuarında şikayet üzerinde ruhsatsız açılan organik gübre standına denetime giden Fethiye Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendislerimiz Gülay Demirci ve Ramazan Günal Kamu görevleri yapmaları engellenerek hakaret ve saldırıya maruz kalmışlardır. Çalışma arkadaşlarımızın yaşadığı olaydan dolayı çok üzgünüz. Tohumun toprakla buluşarak sofralarımıza kaliteli ve sağlıklı bir şekilde ulaşma sürecine kadar ki zamanda özveri ve fedakarlıkla çalışan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve diğer tüm Kamu görevlilerine uygulanan baskı ve saldırıları kınıyor ve bir an önce son bulmasını istiyoruz. Toç Bir-Sen camiası olarak tüm Tarım çalışanlarımızın nasıl ekonomik refahlarını üst seviyelere taşımak için mücadele veriyorsak, çalışma arkadaşlarımızın her türlü baskı, mobing ve şiddete maruz kalmalarını engellemek adına gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve mağduriyet yaşayan arkadaşlarımızın hukuksal mücadelelerinde destekçileri olmaya devam edeceğiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.