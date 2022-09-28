TOGEMDER, kadın aklıyla Ekoturizm için Muğla'da

Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) koordinasyonunda başlatılan ve yedi ili kapsayan Kadın Aklıyla Ekoturizm Projesi'nde ilk çalışmalar Muğla'da başladı.

Projede TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Türken Uysal, Yönetim Kurulu Üyesi Selda Erdoğan ve proje ekibi Muğla ilinin eko turizmine uygun bölgelerini ziyaret ederek, konuya ilgi duyan kadın üreticilerle bir araya geldi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz ve ziyaret edilen ilçelerdeki Tarım ve Orman İlçe Müdürleri ilgili teknik personel ev sahipliği yaparak, bölgeyi tanıttı ve konuyla ilgili bilgi alış verişinde bulunuldu.