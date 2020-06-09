TOKİ kuraları çekildi İsim listesi belli oldu

Toplu Konut İdaresi tarafından Milas'ta yapılacak olan 300 yeni konutun kura çekimleri gerçekleştirildi. TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından yapılan canlı yayınla 4'ü şehit ailesi, 15'i engelli vatandaş olmak üzere toplam 300 hak sahibi noter huzurunda belirlendi.

Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, projelerin kura çekim tarih, yer ve saatleri de belirlenmişti.

Milas'ta ikinci etap toplu konut projesinin kura çekimleri korona virüs nedeniyle seyircisiz olarak Ankara 15. Noter huzurunda yapıldı. Yüzünde 10'u şehit aileleri, yüzde 5'i ise engelliler için ayrılan konutların kura çekimi TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

Kura çekimleri ilk olarak 210 adet 2 + 1 konutlar için gerçekleştirildi. 2+1'lere 1 şehit ailesi ve 49 engelli vatandaş olmak üzere 953 başvuru yapıldı.

Başvuran şehit ailesi sayısı 1 olduğu için kura çekimi yapılmadan hak sahibi yapılırken, 49 engelli vatandaş arasından 11 kişi kura ile belirlendi. Kurada adı çıkmayan engelli vatandaşlar ise diğer başvurular arasına katılarak ikinci bir şans verildi. Daha sonra 2+1 konutlar için 198 hak sahibi belirlendi.

1095 kişi başvurdu

2+1 konutların kura çekimlerinin ardından 3 +1 konut için kura çekimine geçildi. 3+1 konutlar için ise 3'ü şehit ailesi, 55'i engelli vatandaş olmak üzere toplam 1095 kişi başvuruda bulundu.

Şehit aile sayısı kontenjan sayısından az olduğu için başvuru yapan 3 şehit ailesi yine direk hak sahibi sayıldı. 55 engelli vatandaş arasından ise ilk önce 5 kişinin kura çekimi yapıldı. Geri kalan 50 kişinin ismi ise yine ikinci bir hak tanınarak diğer başvuruların arasına karıştırıldı. 82 hak sahibi yapılan kura çekimi ile belirlendi.

Başvuru bedelleri geri alınabilecek

Yapılan kura çekimleri sonunda isimleri çıkmayan, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini yatırdıkları bankalardan 3 gün içerisinde alabilecekleri ifade edildi.

Kurada adı çıkan hak sahipleri ise konut bedelinin yüzde 10'unu peşin ödeyecek. Kısa süre içerisinde çalışmalarına başlanılacak konutların yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.