TOKİ Milas, Köyceğiz ve Fethiye konutlarının ihaleleri yapıldı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın Milas, Köyceğiz ve Fethiye ilçelerindeki TOKİ konutlarının ihalelerinin yapıldığını açıkladı.

Muğla Menteşe ve Seydikemer ilçelerinde de ihale tarihlerinin belli olduğunu açıklayan AK Parti Muğla milletvekili Gökcan, “Muğla genelinde bugüne kadar 3 bin 347 TOKİ konutu inşa ettik. Sosyal Konut hamlesi çerçevesinde Muğla'mıza 2 bin 850 konut yeni inşa edilecek. Hemşerilerimizi ekonomik ve sosyal donatımları ile yeni TOKİ konutlarına kavuşturmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Milletvekili Gökcan açıklamasında şu bilgilere yer verdi.

“Muğla ili Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi 500 adet konut (+2 Kd) 1 adet cami ve 1 adet 6 Dükkanlı Ticaret Merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 15 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Muğla Seydikemer ilçesi Kemer Mahallesi 304 adet konut (+2kd) 8 adet dükkan inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işi ihalesi 23 Şubat 2023 tarihinde yapılacak. Milas'ta 2. etap 546 konut ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinin ihalesi 28 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Fethiye Karaçulha'da 225 konutun ihalesi 4 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Köyceğiz'de 574 konutun ihalesi yapıldı ve 29 Aralık 2022 tarihinde sözleşmesi imzalandı. Hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun.”