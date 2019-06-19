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TOKİ'de trafo patladı

Muğla’nın menteşe ilçesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarının bulunduğu alanda bulunan elektrik trafosu akşam saatlerinde patladı.

Muğla'nın menteşe ilçesindeki Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarının bulunduğu alanda bulunan elektrik trafosu akşam saatlerinde patladı.


TOKİ konutlarında oturan bir vatandaş cep telefonu ile elektrik trafosunun patlama anını kaydetti. Elektrik trafosunun patlaması esnasında bazı vatandaşlar yaya olarak giderken, bir araç sürücüsü patlamadan hemen önce trafonun yanından geçti.


Bir anda büyük bir gürültü ile patlayan elektrik trafosunun açık alanda bulunması yaralanma ve mal kaybına neden olmadı.

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