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Toksöz: “Çevreyi temizlemek bizim, korumak ise hepimizin görevidir”

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, belediyenin görevlerinden biri olan çöp toplama hizmetini yerine getirmediği iddialarına cevap verdi.


Toksöz, belediyenin tüm birimlerinin görevlerini eksiksiz bir şekilde yapmak için yoğun çaba harcadığının altını çizerek, “Özellikle son günlerde yapılan paylaşımlarda da görüldüğü gibi çöp diye gösterilenler molozdur. Belediyemizin görevi çöpleri toplamaktır fakat görevlerimiz arasında moloz toplamak yoktur. Vatandaşlarımız yaptıkları inşaat çalışmalarından sonra inşaat atıkları ve molozları gelişigüzel dökmekte veya çöp bidonlarına koymaktadır. Molozların kaldırılması işi, inşaat sahibine aittir. Molozların çöp araçlarına konması, araçlarımızın arızalanmasına sebep olmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını diliyorum. Unutmayın ki, çevreyi temizlemek bizim, korumak ise hepimizin görevidir” diye konuştu.

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