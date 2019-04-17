Toksöz: Kanuni'nin mirasına sahip çıkacağız”

15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilecek Turizm Haftası etkinlikleri başladı. Ülkemizde turizm bilincini geliştirmek, iç turizmi canlandırmak ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla düzenlenen hafta nedeniyle Muğla'da Yatağan Bozüyük Mahallesinde tören düzenlendi.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos Seferi esnasında otağını kurduğu, dizi çekimlerinin gözde merkezi haline gelen ‘Güzel Köy' dizisi ile yerli turist akınına uğraşan Bozüyük Mahallesinde gerçekleştirilen Turizm Paftası etkinliğine Vali Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ve vatandaşlar katıldı.

Turizm Haftası etkinliği çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca kamuya dönük projeler arasında toplam 5 kategoride (Sosyo Ekonomi, Kültür, Güvenlik ve Asayiş, Kamu Hizmetlerini Geliştirme, Vatandaşa Hizmet) değerlendirmeye alınan Bin 102 proje arasında ‘Kültür' kategorisinde mansiyon ödülü alan ‘Kanuni Yolu' projesinin fotoğraf sergisi açıldı. Etkinlik kapsamında Muğla Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Bozüyük sakinlerinin yöresel ürünlerini pazarladıkları stantlar açıldı.

“Turizm iç kesimlere çekme çalışmalarımız devam ediyor”

Törende konuşan Muğla İl Kültür ve Turizm Müdür vekili Filiz Karacaağaç, Muğla'nın doğasıyla, tarihiyle, deniziyle ve kültürü ile yılda 3 milyon yabancı turisti ağırladığını söyledi. Karacaağaç, turizmi çeşitlendirmek, 12 aya yaymak ve geliri arttırmak için turistleri iç kesimlere çekmek için çalıştıkları söyledi. Karacaağaç, “Bu amaçla bu yıl Turizm Haftası kutlamalarını kültür açısından önemli bir yere sahip Bozüyük'te kutlama kararı aldık. Bozüyük'ün bir başka özelliği de Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos seferi sırasında otağını burada kurması da bu yörenin topraklarının son derece bereketli olduğunu gösterir” dedi.

“Kanuni'nin mirasına sahip çıkacağız”

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz ise Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522 yılında Rodos Seferi esnasında otağını kurduğu Bozüyük'te Yatağan Belediyesi olarak otağ kuracaklarını belirtti. Kanuni'nin mirasına sahip çıkacaklarını belirten Toksöz, “Restorasyon ile ilgili çalışmalar başlatıldı. Bir kısmı yapıldı. Yarım kalan ve yapılması gereken işlerimiz var. Devletimizin arkamızda olduğunu biliyoruz. Önümüz deki 5 yıllık süreçte bu işleri de yaparak Bozüyük'ü Muğla'nın parlayan yıldızı yapacağımızı inanıyoruz. Yatağan ile ilgili yaptığımız projelerde Kanuni Sultan Süleyman'ın otağ kurduğu yer ile ilgili seçim vaatlerimiz arasında ‘Otağ Yolu Projesi' vardı. Yatağan ile Bozüyük'ü 3 kilometrelik mesafeye düşürecek olan Kanuni'nin ikamet ettiği yerin yanında otağ çadırlarımızı kuracağız. Yolumuzu taş köprü ile bağlayacağız. Yolumuzun üstünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evini birebir yapacağımızı taahhüt ettik. Bunu da inşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapacağız” dedi.

24 binanın restorasyonu yapılacak

Vali Esengül Civelek ise Bozüyük'e müjdeli bir haber ile geldiğini belirterek, “Valiliğimiz Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığınca Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının birinci etabı olarak 16 bina restore edilmişti. Bugün itibari ile 24 binanın daha restorasyon işine başlayacağız. Biz bu yatırımımızla Bozüyük'ün turizminin gelişmesine katkı sağlayacağız” dedi.

Konuşmaların ardından protokol ve vatandaşlar açılan stantları gezdi.