İhlas Haber Ajansı

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TOMA bu defa yanan araca müdahale etti

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yanmaya başlayan araca Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA müdahale ederek söndürdü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyir halinde iken yanmaya başlayan araca Muğla Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan TOMA müdahale ederek söndürdü.


Toplumsal olayların yanında son iki yıldır orman yangınlarında da önemli bir görev üstlenen TOMA'lar bu defa yanan araca müdahale etti. Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde seyreden Ümit Tuna idaresindeki 35 DE 1285 plakalı araç yanmaya başladı.


Olay mahalline geçen Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri yolu trafik akışına durdurdu. Bölgeye yakın TOMA aracı tersten alınarak yanan araca su sıkıldı. TOMA'nın ve trafik ekiplerinin erken müdahalesi ile araç tamamen yanmadan söndürüldü.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

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