TOMA'ların alev nöbeti sabaha kadar sürdü

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yangında görevli 20 adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) alev nöbeti sabaha kadar devam etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün öğlen saatlerinde başlayan orman yangını sonrası bölgeye çok sayıda hava ve kara yangın söndürme araçları sevk edildi. 6'sı Muğla, 8'i İzmir, 4'ü Aydın, 1'i Denizli ve 1'i de Manisa olmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli toplam 20 TOMA bölgede destek amaçlı görev yaptı. TOMA'lar yangın bölgesinde riskli alanlarda görev yaparak sabahın ilk ışıklarına kadar alev nöbeti tuttu. Alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama ihtimaline karşın TOMA'lar hazır kıta görev yaptı.