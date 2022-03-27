Topbaş'tan Dünya Tiyatro günü açıklaması

Hayalhane'nin sahneleyeceği doğaçlama gösteri sonrası Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle açıklama yaptı.

Dernek Başkanı Mehmet Topbaş, 1948 yılında kurulan Uluslararası Tiyatro Enstitüsü, 1961 yılında aldığı kararla 27 Mart gününü ‘Dünya Tiyatro Günü' olarak kabul ettiğini her yıl enstitüye üye ülkelerin sanat ve tiyatro adamlarınca hazırlanan bir bildirinin sahnelerde okunduğunu açıkladı.

Türk kültüründe tiyatronun orta oyunu, gölge oyunu, köy seyirlik oyunları, meddahlık danslı ve şarkılı veya taklit şeklinde başladığını açıklayan Topbaş, “Ülkemizde tiyatro ile ilgili ilk ulusal bildiriyi de, yaşamını tiyatroya adamış ünlü tiyatro sanatçımız Muhsin Ertuğrul kaleme almıştır. Tiyatro yaşamın bir parçasıdır. Yaşamın içindeki acılar, sevinçler, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren olaylar, sanatçılar tarafından sahnede canlandırılır. İnsan kendini tiyatroda yeniden yaşar. Bir eğitim görevi üstlenen tiyatro, aynı zamanda düşünmemize de vesile olur. Edebiyatın en içten bölümlerinden biri olan Tiyatro Edebiyatı'nda, oyun yazarlarına çok gereksinim var. Onlarsız olmaz. Tıpkı seyirci olmadan tiyatro olmayacağı gibi” dedi.

Türkiye'nin incisi kültür ve sanat şehri Muğla'da Tiyatro ve Sinema adına bir değil, çok sözlerinin olduğunu düşünerek Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğini kurduklarını belirten Topbaş, “Tiyatro sanatçılarına adanmış bu özel günde ilimizde tiyatronun gelişmesi, tiyatro sanatçılarına gereken önemin verilmesi adına birkaç sözümüz olacak. Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneği olarak, Muğla'da, tiyatro ve sinemaya yeni bir ivme kazandırmak istiyoruz. Öncelikli olarak 19 Büyükşehirden birisi olan Muğla'mıza, tiyatro konusunda büyük bir eksik olarak tespit ettiğimiz Tiyatro Festivalini kazandırmak ve böylece tiyatro severlere güzel bir tiyatro şöleni sunmak istiyoruz. Kültür sanat şehri iddiasında ki kentimizde tiyatroya yapılan desteğin umut verici olduğunu ancak yeterli olmadığını düşünmekte, Devlet Tiyatrosu şehir tiyatrosu operası olması beklentimiz, takipçisi olduğumuz konulardır. Muğla'da amatör tiyatro ile uğraşan Tiyatro sanatçılarına gereken desteğin verilmediğini düşünüyor ve biran önce kurum kuruluş vakıf ve iş adamalarından gerekli desteği sağlamalarını rica ediyoruz. Muğla'da tiyatroyu yönetenlerin(kurumlarda tiyatro birimi başında olan kişiler ) gerçek bir tiyatro sever gibi davranmalarını ve Muğla tiyatrosunun gelişmesi için adımlar atmasını istiyoruz. Muğla genelinde tiyatro ile uğraşan sanatçıların egolarından sıyrılarak belirli dönemlerde bir araya gelip Muğla tiyatrosu adına örgütlenerek kararlar almasını birbirlerinden kopuk olmamasını istiyoruz Bugüne kadar Muğla'mız, hem tiyatro alanında hem de sinemada çok büyük ustalar yetiştirmiş ve bu ustalar sinema ve tiyatroda Muğla'mızı en iyi şekilde temsil etmişlerdir. Bizler istiyoruz ki Muğla'nın bu değerli sanatçılarına gereken önem verilsin” dedi.