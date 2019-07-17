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Topladıkları atıklardan “Biz çöp değiliz” yazıp, plajda sergilediler

Dünyaca ünlü plajları olan Marmaris’te çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için ilginç bir çalışma yapıldı.

Dünyaca ünlü plajları olan Marmaris'te çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak için ilginç bir çalışma yapıldı. Belediye temizlik ekipleri gece boyunca sahilde topladıkları atıkları plajda sergiledi. Temizlik çalışanları topladıkları atıklardan kumun üzerine “Biz çöp değiliz.” yazdı.


Muğla Marmaris'te halk plajında, farkındalık oluşturmak için sahillerde toplanan atıklar plajda sergilendi. Atatürk Caddesi'nde bulunan halk plajı, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gece toplanan atıklar, sabah saatlerinde vatandaşların dikkatini çekmek için plajda sergilendi. Plajda toplanan atıklarla kumun üzerine 'Biz çöp değiliz' yazıldı. Yazılan yazının dışında pet şişelerin içine toplanan sigara izmaritleri konuldu. Denize girmek için plaja gelenler şaşkına döndü. Konuyla ilgili konuşan Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Suzan Zift, "Görevlendirdiğimiz mesai arkadaşlarımız halk plajında temizlik yapmaktadır. Şemsiyelerimiz altına çöp kovaları koymamıza ve her yerde geri dönüşüm kutuları olmasına rağmen atıklar çevreye atılmakta. Her sabah çirkin manzaralarla karşılaşıyoruz. Bunun son bulması için bundan sonra toplanan atıklar halk plajında sergilenecektir. Bu atıklar doğalda yok olmayanlardan. Lütfen herkes hassas olmalıdır. Doğamıza ve denizimize sahip çıkmalıyız" dedi.

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