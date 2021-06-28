Toplu tabanca ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda M.S, H.K, H.Ö, M.S isimli şüpheliler Muğla'nın Menteşe ilçesinde, A.K Bodrum'da, T.A Osmaniye Kadirli ilçesinde yakalandı. S.Ö isimli şahsın ikametinde; değişik milimetrelerde 190 adet mermi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet şarjör, 1 adet eski model ruhsatsız toplu tabanca, silah tamir, bakım ve yapımı için kullanıldığı değerlendirilen torna makinası, tüfek, tabanca tamiri için kullanılan tamir malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.