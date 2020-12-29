Toplu taşıma araçlarına trafik denetimi yapıldı

Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlere hız verildi. Yılbaşı öncesi Marmaris'ten Akyaka istikametine giden toplu taşıma ve yük taşıyan araçlara Marmaris Bölge Trafik Denetleme istasyonu ekipleri tarafından Çetibeli Bölge trafik kontrol noktasında yolculara maske ve mesafe kontrolü yapılarak, uyarılarda bulunuldu.

Marmaris Bölge Trafik İstasyonu yetkilileri “Vatandaşımızın sağlığı önceliğimiz yeni yıla sağlıklı bir şekilde girmelerini temenni ediyoruz yapılan denetimler halk yararına “ diyerek kontrollerin duraksız devam edeceğini belirtti.