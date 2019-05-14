Toplum gönüllüleri sahili temizledi

Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan etkinliklerden Balıkesir Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri Akyaka sahilinde çevre temizliği gerçekleştirdi.

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ile ‘Mektup arkadaşlığı' projesi başlatan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Vakfı üyesi gençler, hafta sonunda önce Ula'nın kırsal Mahallesi Döğüşbelen'de ilkokulun duvarlarını boyadı, bir gün sonra da Akyaka sahilini boydan boya çöplerden arındırdı.

Türkiye'nin 80 ilinde örgütlenen Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesi üyeleri arasında başlatılan ‘Mektup Arkadaşlığı' projesi kapsamında yılsonu etkinliği Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka mahallesindeki Orman kampında gerçekleşti. Kampın ilk günü sosyal sorumluluk projesi olarak Ula'nın kırsal Döğüşbelen Mahallesindeki İlkokul boyanarak okulun duvarları değişik resimlerle süslendi.

Etkinliğin ikinci gününde kamp yaptıkları Akyaka Orman Kampından itibaren Akyaka sahilinde temizlik ve çöp toplama faaliyetine katılan Üniversite gençleri, öğleden sonraki bölümde de değişik oturumlar gerçekleştirdi.

“Mektuplaşma kültürünü canlı tutmak istiyoruz”

Balıkesir Üniversitesinden gelen Toplum Gönüllüleri Sorumlusu Semih Akalın, “Toplum Gönüllüleri vakfı olarak gençlerle sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Bu sosyal sorumluluk projeleri arasında mektup arkadaşlığı da var. Dönem başında belinlediğimiz bir Üniversitedeki toplum gönüllüleri topluluğu ile bir sene boyunca mektuplaşıyoruz. Dönem sonunda ise onlarla birlikte belirlediğimiz bir yerde etkinlikler düzenliyoruz. Burada sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Buradaki amacımız mektuplaşmayı canlı tutmak ve geçmişte olan kültürümüzü halen değerli kılmak istiyoruz” dedi.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi temsilcisi Mahsun Korkmaz, “Akyaka'da farkındalık oluşturmak için sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyoruz. Çevre temizliği yaparak topladığımız geri dönüştürülebilir ürünleri boyayıp Akyaka'nın farklı yerlerine asacağız. Kedi-köpek mama kapları yapacağız. Kamp alanında açık bir kütüphane oluşturacağız” dedi.