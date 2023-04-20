Torba Mahallesi'nde asfaltlama çalışması yapılıyor

Bodrum Belediyesi ekipleri, asfaltlama çalışmalarına Torba Mahallesi'nde devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı asfaltlama çalışmalarına Torba'yı da ekledi. Torba Mahallesi'nde AYDEM ve MUSKİ'nin gerçekleştirmiş olduğu altyapı çalışmalarının bitmesinin ardından Bodrum Belediyesi sorumluluk alanına giren Rıza Anter Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Hoşgörü Sokak ve İnönü Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları sürdürülüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Bodrum'un her köşesine dokunmak için ekiplerin var gücüyle çalıştığını ifade ederken, “Sorumluluk alanlarımıza giren bölgelerde Bodrum Belediyesi olarak belirli bir planda ekiplerimiz çalışıyor. Herkesin bildiği gibi ilçe genelinde birçok farklı kurum tarafından altyapı çalışması yürütülüyor. Bizler de kendi bölgelerimizde ivedilikle üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bodrum'un yıllar içinde yıpranan ve bakıma ihtiyacı olan yollarımı yenilemeye ve halkımıza konforlu güzergahlar oluşturmaya elimizden geldiğince devam edeceğiz. Bu çalışmalar uzun soluklu olabilir, hemen bir günde bitecek çalışmalar değil elbette. Ama bittikten sonra hepimizin yüzü gülecek. Halkımıza sabrı için, ekiplerimize emekleri için teşekkür ederim.”

Bodrum Belediyesi tarafından 24 Nisan Pazartesi gününden itibaren asfaltlama çalışmalarının yapılması planlanan cadde ve sokaklar şöyle:

İsmet İnönü Caddesi, 3031 Sokak, İlke Sokak, Hercai Sokak, Güvey Mustafa Kavcar Sokak, Begonvil Sokak, Huzur Sokak, Hayal Sokak, Özgürlük Sokak, 13 Haziran Sokak, Cevdet Göktepe Caddesi, Dalli Sokak, Yeşil Sokak, 3034 Sokak, Ferdi Özbeğen Sokak, Ahmet Durmuş Sokak, 29 Ekim Caddesi, Ayçiçeği Sokak, 3016 Sokak, 3026 Sokak, 3018 Sokak, 3017 Sokak, Fatma Girik Sokak, 3011 Sokak, Beste Sokak, Funda Sokak, Hercai Sokak, 3003 Sokak, Demirci Mustafa Sokak, 3007 Sokak.