İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Torba patlağı giderildi

Bodrum İlçesi Torba Mahallesi DSİ ana içme suyu hattında meydana gelen patlak Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından giderildi.


Sürekli arızaların meydana geldiği Bodrum DSİ ana içme suyu hattının tekrar patlamasının ardından Torba Mahallesinde oluşan arızaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri 5 kepçe, 5 jcb, 4 kamyon ve 2 iş makinasıyla müdahale etti. Patlağın tamiratı için sabah 09:00'da başlatılan çalışmalar akşamüzeri 17:30'da tamamlanarak hatta tekrar su verildi. Patlak nedeniyle çöken asfalt yol Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tekrar asfaltlanarak hizmete açıldı. Yaşanan büyük arızanın Bodrum'un bazı mahallelerinde su kesintisine sebep olmaması için alternatif su takviyeleri sağlanarak bölgenin susuz kalmasının önüne geçildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.