Torba patlağı giderildi

Sürekli arızaların meydana geldiği Bodrum DSİ ana içme suyu hattının tekrar patlamasının ardından Torba Mahallesinde oluşan arızaya Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri 5 kepçe, 5 jcb, 4 kamyon ve 2 iş makinasıyla müdahale etti. Patlağın tamiratı için sabah 09:00'da başlatılan çalışmalar akşamüzeri 17:30'da tamamlanarak hatta tekrar su verildi. Patlak nedeniyle çöken asfalt yol Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından tekrar asfaltlanarak hizmete açıldı. Yaşanan büyük arızanın Bodrum'un bazı mahallelerinde su kesintisine sebep olmaması için alternatif su takviyeleri sağlanarak bölgenin susuz kalmasının önüne geçildi.