Trafik ekipleri depremzede çocukların yüzlerini güldürdü

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri depremzede çocuklara trafik etkinliği düzenledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Turgut Reis Erkek ve Kız Öğrenci Yurdundaki anasınıfında eğitim gören depremzede öğrenciler ile birlikte trafik kurallarına ilişkin eğlenceli mini trafik platformunda trafikteki temel davranış biçimleri Kanka Polis maskotunun katılımıyla uygulamalı olarak yapıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri depremzede çocuklara sürpriz hediye olarak kız öğrencilere bebek, erkek öğrencilere polis aracı, oyuncak verildi. Öğrencilere eşlik eden annelerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Burcu Avcı yaptığı açıklamada, "Muğla Trafik Tescil ve Denetleme şube ekibi olarak Turgutreis yurdumuzda yaklaşık 90 öğrencimize depremdeki yaralarımızı birlikte sarmak ve gün bir olma günü diyerek, trafik polisi arkadaşlarımızla çocuklarımıza uzaktan kumandalı araba ve bebek verdik. Velilerimizin Kadınlar Günü'nü de kutladık. İnşallah hep birlikte depremin yaralarını saracağız” dedi.