Trafik ekipleri sürücü kursu eğitmenlerine kurs verdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri sürücü eğitmeni adaylarına yönelik "Motorlu Taşıt Sürücüleri Sınav Sorumlusu" kursu düzenledi.

Marmaris'te yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Uygulama Sınavı Sorumlusu Kursuna 70 eğitmen adayı katıldı. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube görevlisi polis memuru eğitmen Mustafa Ekici tarafından verilen kursta trafikte dikkat edilmesi kurallar, sürücülere yapılacak bilgilendirmeler konuşuldu. Sınav sorumlusu belgesine sahip olan ve motorlu taşıt sürücüleri kursu direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme sınavında sınav sorumlusu olarak görev alacak personel eğitimin ardından kurs merkezlerine dönerek eğitimlerine devam etti.