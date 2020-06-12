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Trafik ekiplerine başarı belgesi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik ekipleri gayretli ve özverili çalışmaları nedeniyle başarı belgesi ile ödüllendirildi.


Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun ve 25 trafik personeline Muğla il genelinde trafik düzenin ve güvenliğinin sağlanmasında mesai mefhumu gözetmeksizin göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı Vali tarafından başarı belgesi taltif edildi.


Başarı belgeleri Vali adına İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu tarafından Trafik Tescil Şube Müdürü Raşit Tosun ve ekibine törenle verildi.

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