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Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

Türkiye genelinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ve bağlı İstasyon amirliklerinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor.


Muğla Bölge Trafik Müdürlüğü Gökova Trafik İstasyon Amirliği ekipleri tarafından Gökova kavşağında Covid-19 tedbirleri kapsamında karayolunda hareket halinde olan araç ve sürücüleri trafik ekipleri tarafından denetlendi. Sürücü ve yolcuların Covid-19 tedbirleri kapsamında maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kuralarına uyup uymadıkları denetlenirken, araçların ve vatandaşların trafiğe çıkış izin belgeleri kontrol edildi.


Vatandaşlar ve sürücüler Covid-19 tedbirlerine uymaları konusunda trafik ekipleri tarafından uyarılırken, araç kullanırken cep telefonu kullanmaları, alkollü olarak trafiğe çıkmamaları, emniyet kemerini takmaları konusunda uyarıda bulunuldu.


Denetimler 7/24 süreceği açıklanırken, vatandaşlardan tedbirlere uymaları konusunda ekipler uyarılarını sürdürüyor.

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