Muğla'nın Menteşe İlçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, o anda karşıya geçmekte olan araca yandan çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 48 M 6281 plakalı otomobil sürüsü, o anda karşıya geçmekte olan 48 NS 224 plakalı araca yan kısmından çarptı. Çarpışmanın ekisiyle sürüklenen 48 NS 224 plakalı araç, kaldırımdaki trafik levhasına çarparak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 48 M 6281 plakalı otomobil sürüsü yaralandı. Diğer araç sürücüsü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.