Trafik polisleri Marmaris girişinde sürücüleri uyardı, çocuklara hediye dağıttı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekipleri tarafından Ramazan Bayramı trafik tedbirleri çerçevesinde "Bu yolda sana çok güveniyoruz mottosu" ile ilçeye gelen araç sürücülerinin bayramını kutlayarak kurallar konusunda uyarılarda bulunup çocuklara hediyeler dağıttı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünce "Bu yolda sana çok güveniyoruz" mottosu çerçevesinde ekipler tarafından sürücülerin önce bayramlarını kutladı sonra emniyet kemeri, hız limitleri ve trafik kuralları ile ilgili bilgilendirip araçlardaki çocuklara hediyeler dağıtıldı. Deprem bölgesinden gelerek karayolları misafirhanesinde kalan bazı çocuklar da polis ekiplerinin hediye dağıttıklarını görünce hemen yanlarına gelerek bayramlarını kutladılar ve hediyelerini alarak bayramlaştılar.

Sürücüler yapılan bilgilendirmelerden dolayı memnuiyetlerini ifade ederek iyi bayramlar dileklerinde bulundu.