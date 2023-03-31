Trafik tıkandı, uzun kuyruk oluştu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Marmaris ve Fethiye istikametinden gelen araçlar trafikte uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

İki kişiye bir araç sayısının düştüğü Muğla'da yıllardır aynı noktada devam eden trafik yoğunluğu özellikle akşam saatlerinde artıyor. Sürücüler 2 kilometrelik yolu 30 dakikada gidebiliyor. Menteşe şehir girişinde bulunan Denizli ve Aydın güzergahı akıllı kavşakta yaz aylarında yaşanan trafik sıkışıklığı hafta içi de yaşanmaya başladı.

Karayolları ekipleri tarafından uzun araç kuyruğunun oluştuğu kavşakta yoğunluğu azaltacak proje çalışmasına başlanılmıştı.