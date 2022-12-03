Trafikçilerden asayiş destekli alkol uygulaması

Kötekli Mahallesinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı noktada 10 ekip ve 27 personelle yapılan alkol denetimine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Karakol bekçileri takviye olarak alkol kontrolündü görev aldı.

Kötekli Mahallesinin giriş ve çıkışları ile toplam 5 noktada gerçekleştirilen alkol uygulamasında 161 araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlar içinde 8 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan olmak üzere toplamda 16 araç sürücüsüne 51 bin 325 TL para cezası uygulandı.